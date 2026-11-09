Gümüşhacıköy'de din görevlilerine başarı belgeleri verildi

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü bünyesinde, imam-hatip ve müezzin-kayyımların mesleki yeterliliklerini artırmak ve din hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen eğitim programı tamamlandı.

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