Merzifon'da evliliklerinin 50. yılını dolduranlara ziyaret
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, "Aile Yılı" kapsamında evliliğinin 50. yılını dolduran çiftleri ziyaret etti.
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, “Aile Yılı” kapsamında evliliğinin 50. yılını dolduran çiftleri ziyaret etti.
Kaymakam Karaaslan, evliliklerinin 50. yılındaki Fatma ve Bünyamin Uysal ile Nigar ve Mehmet Sezen çiftine ziyarette bulundu.
Çiftleri tebrik eden Karaaslan, evlendirme belgelerini takdim etti.
Evlilikte saygı ve sevginin önemine değinen Karaaslan, “Allah böyle örnek çiftlerimizin sayısını artırsın. Kendilerine uzun ve mutlu bir ömür diliyorum. Aile Yılı kapsamında faaliyetlerimiz artarak devam edecek.”dedi.
Karaaslan’a ziyaretlerinde İlçe Nüfus Müdürü Fatih Kılıç eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.