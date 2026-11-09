Motosikletli otomobile çarparak takla attı

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, S.C.'nin kullandığı motosiklet, Atatürk Caddesi üzerinde kavşakta dönüş yapan H.S yönetimindeki otomobile çarptı. Takla atıp savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosikletlinin başında takılı kaskın sayesinde hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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