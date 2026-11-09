Motosikletli otomobile çarparak takla attı
Amasya'da seyir halindeki motosikletli, kavşakta otomobile çarparak havada takla attı. Başında takılı kaskın sayesinde motosikletlinin hafif yaralanarak atlattığı kaza anı kameraya yansıdı.
Amasya'da seyir halindeki motosikletli, kavşakta otomobile çarparak havada takla attı. Başında takılı kaskın sayesinde motosikletlinin hafif yaralanarak atlattığı kaza anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, S.C.'nin kullandığı motosiklet, Atatürk Caddesi üzerinde kavşakta dönüş yapan H.S yönetimindeki otomobile çarptı. Takla atıp savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan motosikletlinin başında takılı kaskın sayesinde hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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