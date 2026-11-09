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        Amasya'da iki katlı evde yangın

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yükselen dumanlar çevredekileri korkuttu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Amasya'da iki katlı evde yangın

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yükselen dumanlar çevredekileri korkuttu.

        Edinilen bilgiye göre, Eymir Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde Ahmet S.'ye ait iki katlı evin çatısından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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