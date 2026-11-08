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        Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor

        Amasya'da gıda ürünleri satılan bir dükkandaki altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor. Üretiminde 22 ayar altın tozu kullanılan lokumu dileyen ücretsiz tadabiliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor

        Amasya'da gıda ürünleri satılan bir dükkandaki altın kaplama lokum görenleri şaşırtıyor. Üretiminde 22 ayar altın tozu kullanılan lokumu dileyen ücretsiz tadabiliyor.

        İçeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü bulunup özel sarma dolgularla hazırlanan bu lokum türü, gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın tozuyla süsleniyor. Görenlerin şaşırdığı lokumun dilimlerinden dükkana gelen herkes tadabiliyor.

        22 ayar altın kullanıldı

        Kilosu 500 TL ile 3 bin TL arasında fiyatlarda 66 çeşit daha lokumun satıldığı dükkanın sahibi Selim Kaya, "Altın kaplama lokumumuzda 22 ayar altın kullandık. 50 kilogramlık lokum kazanımıza 5 gram altın girmektedir. Kilosunu 10 bin TL'den satıyoruz. Her gelene tattırıyoruz. Alıp almamaları önemli değil" dedi.

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        "Külçe altın gibi lokum yapmışlar"

        Altın kaplı lokumu daha önce yemediğini anlatan şef Sezer Dirican ise, "Altın kaplamalı çok şeyle karşılaşmıştım. Ama lokumla değil. Dışı komple altın. Dışarıdan görseniz külçe altın gibi lokum yapmışlar" diye konuştu.

        "Fiyatı çok pahalı"

        Adını duyduğunda şaşırdığı altın kaplama lokumun fiyatını pahalı bulan Nuran Muslu da, "Biz bu lokumu yiyemeyiz. Mahallemde de kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Çok pahalı. Onun yerine cennet hurmalarını kurutup yeriz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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