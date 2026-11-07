Amasya'da avcılar 300 kiloluk dev yaban domuzu avladı

Yuva köyü yaylasında sürek avı yapan avcılar, büyük bir yaban domuzuyla karşılaştı. Avcıların takibi sonucu yaban domuzu avlandı. Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Zihni Koç, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki domuzun bu zamana kadar avladıklarının en büyüklerinden olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.