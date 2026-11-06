Bakan Ersoy: 2027 turizm politikası 5 eksende yürütülecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2027 yılı turizm politikasını 5 stratejik eksende yürüteceklerini belirterek, "81 il ve 12 ay hedefimiz doğrultusunda kesintisiz tanıtım ve yüksek katma değerli turizm ürünleriyle destinasyonlarımızı güçlendirecek, turizm hareketliliğini yıl geneline yayacağız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, ‘2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ ile ‘2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyona katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bütçe üzerine sunum yaptı. Bakan Ersoy, turizmin kazanımlarını sürekli daha ileri taşıma arayışında olduklarını belirterek, hedeflerinin ziyaretçi sayılarındaki gücü daha yüksek turizm geliri, daha uzun konaklama süresi ve 81 ilde 12 aya yayılan dengeli bir turizm yapısıyla sürekli artan bir kazanıma dönüştürmek olduğunu söyledi.

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'TÜRKİYE TURİZMİ DAYANIKLI YAPISINI KORUMUŞTUR'

Bakan Ersoy, 2026 yılının ilk 9 ayının küresel turizm açısından kolay bir dönem olmadığını belirterek, "Buna rağmen Türkiye turizmi güçlü ve dayanıklı yapısını korumuştur. Ocak-eylül döneminde ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçiyi ağırladık. Turizm gelirimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaşmış ve 9 aylık dönemler itibarıyla en yüksek seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 10,34 gece olarak gerçekleşirken, kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükselmiştir. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 119,9 dolar olmuştur" dedi.

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'YENİ TALEP YARATACAĞIZ'

Türkiye'nin, uluslararası turist sayısı bakımından 2017 yılında 8’inci sırada iken, 2025'te Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından 4’üncü sıraya yükseldiğini hatırlatan Bakan Ersoy, turizm gelirleri sıralamasında ise 7’nci sıraya çıktığını söyledi. Türkiye'nin 2027 yılında izleyeceği turizm politikasını anlatan Ersoy, "2027 politikamızı 5 stratejik eksende yürüteceğiz. 1’inci eksende ana pazarlarımızdaki talebi koruyacak, 81 il ve 12 ay hedefimiz doğrultusunda kesintisiz tanıtım ve yüksek katma değerli turizm ürünleriyle destinasyonlarımızı güçlendirecek, turizm hareketliliğini yıl geneline yayacağız. 2’nci eksende Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda daha güçlü ve satış odaklı faaliyetlerle yeni talep yaratacağız. 3’üncü eksende hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliği yaparak mevcut uçuş kapasitesini koruyacak, yeni direkt seferlerle ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Tanıtım çalışmalarımızı rezervasyona ve satışa dönüştürecek, kaynak pazarlarımızı çeşitlendirerek turizm sektörümüzü küresel risklere karşı daha dayanıklı hale getireceğiz. 4’üncü eksende uluslararası spor, kültür ve mega organizasyonlarla Türkiye’nin güvenli ve güçlü destinasyon algısını, küresel görünürlüğünü, ürün çeşitliliğini ve yüksek gelirli ziyaretçi talebini artıracağız. 5’inci eksende veri ve yapay zekayı; hedefleme, talep tahmini ve kampanya optimizasyonunda daha etkin kullanarak tanıtım yatırımlarımızın ölçülebilir geri dönüşünü yükselteceğiz" diye konuştu.

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'32 BİNDEN FAZLA BULUNTUYU GÜN YÜZÜNÜ ÇIKARDIK'

Ersoy, 'Geleceğe Miras' projesine değinerek, "2026 yılında 67 ilde 261 kazı alanında çalışmalar yürüttük. Yabancı heyetlerce yürütülen 29 kazımızı da 12 aylık kazı programına dahil ederek her birine Türk koordinatör kazı başkanı atadık. 2026 yılı sonunda, yürütülen tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısı yıllık 800’e ulaşmış olacak. Bu sayıyı 2027 yılında 820’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2024, 2025, 2026 yıllarında yürüttüğümüz kazı çalışmaları kapsamında 3 bin 500’ün üzerinde uzman ve 6 bin 500’den fazla çalışanın istihdamını sağlarken, 32 binden fazla arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık. Elde ettiğimiz bilimsel verilerin kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve bilim dünyasına kazandırılması amacıyla 2 yılda toplam 944 bilimsel yayının hazırlanmasına ve yayımlanmasına katkı sunduk" dedi.

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'126 KÜLTÜR VARLIĞIMIZI ÜLKEMİZE GETİRDİK'

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi için mücadele ettiklerini aktaran Bakan Ersoy, "Bu alanda gerek diplomatik gerekse hukuki yollardan yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 2026 yılında yurt dışından 126 kültür varlığımızı ülkemize getirdik. 2002-2026 yılları arasında yurt dışından getirilen toplam eser sayımız ise 13 bin 574'e yükseldi. Geçtiğimiz dönemde devreye aldığımız yazılım sistemi sayesinde, dünya çapındaki müzayede ve galeri internet sitelerinde satışa sunulan ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılmış olması muhtemel eserlerin tespit edilmesi ve arşivlenmesine yönelik önemli bir teknolojik altyapı oluşturduk" diye konuştu.

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'2027 YILI BÜTÇEMİZ 95 MİLYAR 153 MİLYON 389 BİN TL'

Ersoy, bakanlığın 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin ise "2027 yılı bütçemiz bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 95 milyar 153 milyon 389 bin TL olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 67 milyar 365 milyon 88 bin TL’si cari bütçe, 27 milyar 788 milyon 301 bin TL’si yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür. 2027 yılı bütçemizle kültür ve sanata erişimi 81 ilimizde yaygınlaştıracak, medeniyet mirasımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktaracak, turizmde elde ettiğimiz başarıları daha yüksek katma değere ve kalıcı refaha dönüştüreceğiz" dedi. Bakan Ersoy’un sunumunun ardından toplantı, milletvekillerinin görüş ve önerileriyle devam ediyor.