Göynücek'te işletmelere yönelik gıda denetimleri yapıldı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde gıda üretimi yapan işletmelere yönelik gıda denetimleri yapıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde gıda üretimi yapan işletmelere yönelik gıda denetimleri yapıldı.
Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici ve gıda kontrol personelleri, Karaşar, Pembeli, Damlaçimen köyleri ve ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, gıda güvenilirliği ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
Dikici, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.
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