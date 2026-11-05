Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Kafedeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Kafedeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalan köpek kurtarıldı

        AMASYA'da bir kafede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İçeride mahsur kalan köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Kafedeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi, mahsur kalan köpek kurtarıldı

        AMASYA’da bir kafede çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İçeride mahsur kalan köpek ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ndeki bir kafede saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri de olası bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla işletmenin elektriğini kesti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında kafede mahsur kalan bir köpek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen 3 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ilk müdahale yapıldı. Ardından 3 kişi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de olay yerine gelerek ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        REKLAM

        ‘KAPIYI KIRIP ARKADAŞLARI DIŞARI ÇIKARDIK’

        Yangına müdahale eden çevre sakinlerinden Uğur Nizam, "Aşağıda yemek dağıtımı vardı. Dumanları hissedince yukarı çıktık, baktık ve yan kafede yangın olduğunu gördük. Kapıyı kırıp baktık, arkadaşları dışarı çıkardık. Bir iki kişi sanırım dumandan etkilenmiş. İçeride köpek de vardı, onu da itfaiyeci arkadaşlar dışarı çıkardı. İş yerinde bayağı hasar var. Sıcaktan su tutunca camlar komple patladı" dedi.

        Yangının ardından kafede soğutma çalışmaları sürerken, işletmede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!

        Benzer Haberler

        Amasya'da kafede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
        Amasya'da kafede yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
        Mahallede kışlık yufkaları 'altın kızlar' hazırlıyor
        Mahallede kışlık yufkaları 'altın kızlar' hazırlıyor
        Amasya'da 2 cinayet şüphelisi gizlendikleri evde yakalandı
        Amasya'da 2 cinayet şüphelisi gizlendikleri evde yakalandı
        Amasya'da 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Amasya'da 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Yerkozlu köyü yeni su kaynağına kavuştu
        Yerkozlu köyü yeni su kaynağına kavuştu
        Amasya'da okul inşaatlarında sona yaklaşıldı
        Amasya'da okul inşaatlarında sona yaklaşıldı