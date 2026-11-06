Öğrencilerden şampiyon Mahmut Demir'i terleten soru: "ABD'li rakibinizin üstüne neden çıktınız?"

Türk güreşinin efsane isimlerinden Mahmut Demir, memleketi Amasya’da bir ilkokula yaptığı ziyarette öğrencilerin 32 yıl önceki zafer fotoğrafına ilişkin sorusuyla karşılaştı. 1994 yılındaki Dünya şampiyonası finalinde yendiği ABD’li rakibinin sırtına çıktığı zafer fotoğrafını merak eden öğrencilerin "Rakibinizin üstüne neden çıktınız?" şeklindeki soru karşısında terlediği görülen Mahmut Demir, "Ben aslında üstüne oturmak istemedim. O anda müsabaka bitti. Heyecanlıydım. Oturduğumu sonradan anladım. Ama rakibimle şimdi arkadaşız" cevabını verdi.

Türk güreşinin simge isimlerinden Mahmut Demir, memleketi Amasya'da bir ilkokula yaptığı ziyarette, öğrencilerin sorularını cevapladı. Tecrübelerini paylaşıp derslerine iyi çalışmalarını istediği Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulu öğrencilerine imzalı fotoğraflarını veren eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, 32 yıl önce ABD Milli Takımı adına güreşmesi için kendisine yapılan 10 milyon dolarlık teklifi reddettiğini hatırlattı.

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"Dünyayı da verseler başka bir ülkeye gitmeyin"

Türkiye’yi temsil etmenin onurunun parayla ölçülemeyeceğini vurgulayan ‘Türk tankı’ lakaplı efsane güreşçi, "Amerikalı rakibim şimdiki ABD Güreş Federasyonu Başkanı Bruce Baumgartner’di. Biz düşman değiliz. O benim arkadaşım. Çünkü spor bir oyun. Savaş değil. Geçmiş 28 yılda Türkiye olimpiyat şampiyonu çıkaramamıştı. Ben Türkiye adına şampiyon olmak için o ülkenin 10 milyon dolarlık teklifini reddettim. Türkiye’ye hizmet etme imkanı varken dünyayı da verseler başka bir ülkeye gitmeyin. Bu topraklar bizi besledi. Biz hizmet edeceksek kendi ülkemizin halkına ve topraklarına hizmet edeceğiz diyeceksiniz" şeklinde konuştu.

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"Doktor veya avukat olmak isterdim"

Aktif spor döneminin ardından iş dünyasına yönelip yöneticilik yapan Demir, "Hangi mesleği yapmak isterdiniz?" sorusu karşısında "Doktor olmak isterdim. İnsanların sağlığına katkım olsun diye. Veya avukat olmak isterdim. Adaletle yardımcı olmak için" ifadelerini kullandı.