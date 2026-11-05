Amasya'da tarihi simgeler lösemili çocuklara destek için turuncuya büründü

Valilik ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen çalışmayla lösemili çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kentin simge yapıları Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı turuncu ışıkla aydınlatıldı.

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