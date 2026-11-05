Amasya'da tarihi simgeler lösemili çocuklara destek için turuncuya büründü
Amasya'da lösemili çocuklara destek için tarihi yapılar turuncuya büründü.
Amasya’da lösemili çocuklara destek için tarihi yapılar turuncuya büründü.
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kentin simge yapıları Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı turuncu ışıkla aydınlatıldı.
Valilik ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen çalışmayla lösemili çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.
Etkinlik çerçevesinde aydınlatılan simge yapılar dron ile görüntülendi.
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