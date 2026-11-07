Fenerbahçe kafilesi, Amasya'ya geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Amasya'ya geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Amasya'ya geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi Merzifon Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.
Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle Çorum'da konaklayacağı otele gitti.
Çorum Şehir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
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