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        Fenerbahçe kafilesi, Amasya'ya geldi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Amasya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Fenerbahçe kafilesi, Amasya'ya geldi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Amasya'ya geldi.

        Sarı-lacivertli kafileyi Merzifon Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.

        Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle Çorum'da konaklayacağı otele gitti.

        Çorum Şehir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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