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        Merzifon'daki gebe okulunda anne adayları doğuma ve anneliğe hazırlanıyor

        Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan gebe okulunda anne adaylarına yönelik ücretsiz eğitimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Merzifon'daki gebe okulunda anne adayları doğuma ve anneliğe hazırlanıyor

        Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan gebe okulunda anne adaylarına yönelik ücretsiz eğitimler devam ediyor.

        Gebe okulu anne adaylarını hamilelik sürecinden anneliğin ilk adımlarına kadar her aşamada destekliyor. Güvenli ve sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek isteyen anne adayları, bu okulda aldıkları eğitimlerle hem teorik hem de pratik olarak anneliğe hazırlanıyor.

        Uzman doktorlar ve ebeler tarafından doğum, lohusalık, yeni doğan bakımı, tarama testleri, anne sütü ve emzirme ile psikolojik değişimlere dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrası annelik için bilinçlendiriliyor.

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        Gebe okulunda oyuncak bebeklerle anne adaylarına uygulamalı eğitimler de veriliyor. “Bebekler nasıl tutulmalı, nasıl emzirilmeli ve nasıl yıkanmalı?”gibi bebek bakımına ilişkin konularda uygulamalı olarak anne adaylarına birebir gösteriliyor.

        Doğuma hazırlık sürecinde uzman doktorlar tarafından kadın sağlığı, nefes egzersizleri ve pilates eğitimi verilen gebe okulunda normal doğumun faydaları da anlatılıyor.

        Anne sağlığını ve bebek gelişimini en üst düzeyde desteklemeyi hedefleyen eğitimlere katılmak isteyen anne adayları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne müracaat edebiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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