Gümüşhacıköy'de vatandaşlar sabah namazında buluştu

İlçe Vaizi Hasan Mahmut Yusuf Bulut tarafından yapılan duanın ardından program, cemaate çorba ikram edilmesiyle sona erdi.

Gül, bu tür programlarla vatandaşları camilerde bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İlçe Müftüsü Gül, program kapsamında yaptığı sohbette, sabah namazı buluşmalarının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

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