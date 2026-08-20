Amasya'da İl Özel İdaresinin tamamladığı sulama projesinin açılışı yapıldı

Yatırımla birlikte Direkli köyünde tarımsal üretimin en önemli ihtiyaçlarından biri olan sulama altyapısı güçlendirilirken, projenin üretimde sürdürülebilirliğin yanı sıra köy ekonomisine de önemli katkılar sunması hedefleniyor.

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