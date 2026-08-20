Amasya'da sağlıklı yaşam ve geri dönüşüm için bisiklet turu düzenlendi

Amasya'da Yeşilay Şubesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Amasya İl Temsilciliği işbirliğinde, sağlıklı yaşama ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Yavuz Sultan Selim Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 bisikletsever, farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi. Katılımcılar, doğanın korunmasına ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla etkinliğe 5'er adet atık pet şişe getirerek katıldı.

Grup, 7 kilometrelik parkur boyunca bisiklet sürerek Hacılar Meydanı'na ulaştı.

Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen, gazetecilere, etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

REKLAM

Bisiklet kullanımını teşvik etmek istediklerini belirten Türkmen, "Ailelerin birlikte vakit geçirmesine katkı sağlamayı ve bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bisiklet turu sırasındaki pet şişe uygulamasıyla da geri dönüşüme katkı sağlamayı ve doğanın korunmasına dikkati çekmeyi hedefledik." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Amasya İl Temsilcisi Abdullah Gökçe ise amaçlarının yalnızca bir spor aktivitesi yapmak olmadığını vurgulayarak, insanları sosyalleşmeye teşvik etmeyi ve bağımlılıklardan uzak tutmayı istediklerini kaydetti.