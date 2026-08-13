Amasya'da itfaiye aracının SUV tipi araçla çarpıştığı kaza kamerada
Amasya'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Amasya'da yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Amasya-Tokat kara yolu Helvacı Mahallesi mevkisinde, O.A. idaresindeki 05 ET 191 plakalı itfaiye aracı ile T.M. yönetimindeki 05 AEJ 720 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan SUV tipi aracın sürücüsü T.M, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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