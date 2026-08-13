Amasya'da itfaiye aracının SUV tipi araçla çarpıştığı kaza kamerada

Kazada yaralanan SUV tipi aracın sürücüsü T.M, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Amasya-Tokat kara yolu Helvacı Mahallesi mevkisinde, O.A. idaresindeki 05 ET 191 plakalı itfaiye aracı ile T.M. yönetimindeki 05 AEJ 720 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

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