Amasya'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Amasya'nınMerzifon ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 13.08.2026 - 16:13 Güncelleme:
Amasya'nınMerzifon ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gazimahbup Mahallesi Melek Sokak'ta B.T'ye ait otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, itfaiye araç kamerasınca kaydedildi.
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