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        Amasya'da katı atık tesisinin çöp alanında yangın çıktı

        Amasya'da katı atık bertaraf tesisinin çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Amasya'da katı atık tesisinin çöp alanında yangın çıktı

        Amasya'da katı atık bertaraf tesisinin çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Boğazköy mevkisinde bulunan Amasya Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği (AKAB) çöp döküm sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis alanından dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından AFAD, Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çevredeki ilçe belediyelerinden de itfaiye araçları bölgeye takviye olarak gönderildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesine, iş makineleri de toprak dökerek destek veriyor.

        Amasya Valisi Önder Bakan ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yangın bölgesine giderek yürütülen söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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