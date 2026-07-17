Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Amasya'da esnaf ziyareti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amasya'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amasya'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Kentteki programları kapsamında Kocacık Çarşısı'na gelen Bakan Bayraktar, buradaki iş yerlerini gezerek esnafla bir süre sohbet etti, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Vatandaşların taleplerini de dinleyen Bayraktar'a ziyaretinde, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve partililer eşlik etti.
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