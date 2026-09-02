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        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da motorlu bisikletin otomobil kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Amasya'da motorlu bisikletin otomobil kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Amasya'da motorlu bisikletin otomobilin açılan kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Amasya'da motorlu bisikletin otomobil kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Amasya'da motorlu bisikletin otomobilin açılan kapısına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen S.Ş. idaresindeki motorlu bisiklet, yolun kenarında park halindeki T.K. idaresindeki otomobilin açılan kapısına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motorlu bisikletteki yolcu G.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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