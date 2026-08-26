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        Amasya'da örümcek yumurta kesesiyle görüntülendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yumurta kesesini arkasında taşıyan örümcek görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Amasya'da örümcek yumurta kesesiyle görüntülendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yumurta kesesini arkasında taşıyan örümcek görüntülendi.

        Dereli köyünde cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, dişi kurt örümceğinin yumurtalarını dış etkenlerden, soğuktan ve avcılardan korumak için kendi ürettiği ipekle ördüğü keseyi arkasında taşıdığı anlar yer aldı.

        Örümcek, içinde yüzlerce yumurtanın bulunduğu arkasındaki keseyle otların arasına girerek kayboldu.

        Kurt örümceklerinin (Wolf Spider) yaklaşık 2 ila 4 haftalık kuluçka süresi olduğu, kuluçka süresinin ardından annenin keseyi ağzıyla yırtarak yavruların çıkmasına yardım ettiği, yumurtadan çıkan yüzlerce minik örümceğin hızla annenin sırtına tırmandığı ve birkaç hafta boyunca annelerinin sırtında taşınarak avlanmayı ve hayatta kalmayı öğrendikleri biliniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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