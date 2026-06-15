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        Amasya'da otomobilin camına bırakılan not yavru kediyi kurtardı

        Amasya'da duyarlı bir vatandaş otomobilin camına bıraktığı notla yavru kedinin hayatını kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Amasya'da otomobilin camına bırakılan not yavru kediyi kurtardı

        Amasya'da duyarlı bir vatandaş otomobilin camına bıraktığı notla yavru kedinin hayatını kurtardı.

        Sabah aracının yanına giden Cemal Koç, otomobilin ön camına iliştirilmiş "Arabanızdan yavru kedi sesi geliyor. Çalıştırmadan önce kontrol edin." notuyla karşılaştı.

        Otomobilin kaputunu açan Koç, yavru kediyi bulunduğu alandan çıkardı.

        Koç, AA muhabirine, aracında bulduğu notun kendisini duygulandırdığını ifade ederek notu yazan duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

        Bir şey almak için aracının yanına geldiğini belirten Koç, "Camda güzel bir not buldum. Bu beni mutlu etti. Çünkü Amasya'da böyle duyarlı insanların olduğunu hissettirdi." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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