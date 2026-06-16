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        Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması kamerada

        Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması kamerada

        Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, kentteki lunaparkta 6 Haziran'da meydana gelen olayda, aşağıya doğru inen ranger adlı oyun aleti burada çalışan Burak Kırıkçı'ya (20) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kırıkçı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza, lunaparkın güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, operatör kabininden çıkan Kırıkçı'ya önünden geçmeye çalıştığı rangerın çarpması yer alıyor.

        Lunapark ise olayın ardından mühürlendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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