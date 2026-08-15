Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da panelvan ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Amasya'da panelvan ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde panelvan ile saman yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 00:12 Güncelleme:
        Amasya'da panelvan ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde panelvan ile saman yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        A.B. yönetimindeki 06 SY 351 plakalı panelvan, Dörtyol köyü mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan S.K. idaresindeki 60 ACH 508 plakalı saman yüklü traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, panelvan ve traktör sürücüleri ile traktörde yolcu olarak bulunan H.Ö.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümü töreninde konuştu
        Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan flaş transfer sözleri!
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı
        Galatasaray'a Çorum FK engeli!
        Galatasaray'a Çorum FK engeli!
        Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi
        Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getirildi
        Trump: İran'ı ekonomik açıdan vuracağız
        Trump: İran'ı ekonomik açıdan vuracağız
        Engelli kadına cinsel saldırı! 5 tutuklama
        Engelli kadına cinsel saldırı! 5 tutuklama
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Martinelli kararını verdi: G.Saray'a kötü haber!
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi

        Benzer Haberler

        Amasya'da özel bakımevinde rahatsızlanan otizmli vatandaşın ölümüne incelem...
        Amasya'da özel bakımevinde rahatsızlanan otizmli vatandaşın ölümüne incelem...
        Merzifon'da 605 hektar tarım arazisi sulama suyuna kavuşuyor
        Merzifon'da 605 hektar tarım arazisi sulama suyuna kavuşuyor
        Amasya'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi
        Amasya'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi
        Suluova'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi
        Suluova'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi
        TMO Gümüşhacıköy'de15 Bin 685 ton hububat aldı
        TMO Gümüşhacıköy'de15 Bin 685 ton hububat aldı
        Merzifon'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi
        Merzifon'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi