Merzifon'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı gerçekleştirildi

Kur'an-ı Kerim tilaveti, hadis okumaları ve dualarla devam eden programda, öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ise, yaz Kur’an kurslarının çocukların cami ve Kur'an-ı Kerim'le tanışması açısından önemli olduğunu belirtti.

İlçe Müftülüğü tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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