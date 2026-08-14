Amasya'da 15 spor tesisi vatandaşların hizmetine sunuldu

Amasya İl Özel İdaresi tarafından yapılan 15 spor tesisi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Amasya İl Özel İdaresi arasında 10 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan 33 milyon 750 bin lira tutarındaki reklam sözleşmesi kapsamında yapımı planlanan 15 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasının inşası tamamlanarak hizmete sunuldu.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, gerçekleştirilen yatırımla birlikte öğrencilerin ve gençlerin daha modern ve güvenli spor alanlarına kavuşması sağlanırken, bölgedeki spor faaliyetlerinin de artırılmasının hedeflendiğini belirterek, Projenin hayata geçirilmesinde desteklerinden dolayı Vali Önder Bakan başta olmak üzere, milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Genel Meclisi üyelerine ve emeği geçen tüm personellere katkılarından dolayı teşekkür etti. ‎