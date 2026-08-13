Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

        Amasya'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

        Amasya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Almanya adli makamlarınca "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Amasya'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı

        Amasya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Almanya adli makamlarınca "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, uluslararası seviyede aranan bir şahsın Merzifon'da olduğu bilgisi üzerine ortak çalışma başlattı.

        Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Almanya adli makamlarınca hakkında "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem yürütülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen H.B, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        REKLAM

        H.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından, Almanya'ya iade edilmek üzere Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması

        Benzer Haberler

        Kırmızı bültenle aranan şahıs Amasya'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan şahıs Amasya'da yakalandı
        Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan emekli polis hayatını kaybetti
        Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan emekli polis hayatını kaybetti
        Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Amasya'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Amasya'da yakalandı
        Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Amasya'da düzenlene...
        Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Amasya'da düzenlene...
        Amasya'da itfaiye aracının SUV tipi araçla çarpıştığı kaza kamerada
        Amasya'da itfaiye aracının SUV tipi araçla çarpıştığı kaza kamerada
        Amasya'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Amasya'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü