Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan emekli polis hayatını kaybetti

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Samsun'a sevk edilen Kökçü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçedeki bağ evinde vücuduna kene ısıran emekli polis memuru Ahmet Kökçü, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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