Kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan emekli polis hayatını kaybetti
Tokat'ın Zile ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan emekli polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tokat'ın Zile ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan emekli polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçedeki bağ evinde vücuduna kene ısıran emekli polis memuru Ahmet Kökçü, bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Samsun'a sevk edilen Kökçü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kökçü'nün cenazesi, Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi.
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