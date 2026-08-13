Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
C.Ö. idaresindeki 05 ACC 002 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 34 KA 8933 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Taşova ilçe girişinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.A. ile aynı otomobilde bulunan N.A. (54), Z.E.A. (13), A.E.A. (13), S.A. (34), Ö.A. (10) ve 1 yaşındaki Y.A.A. yaralandı.
Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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