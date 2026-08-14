Amasya'daki Milli Teknoloji Atölyesi gençlerin geleceğini şekillendiriyor

CİHAN OKUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve TÜBİTAK işbirliğiyle Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin geleceğine ışık tutuyor.

Amasya Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörlüğü tarafından projelendirilerek hayata geçirilen ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hareket eden atölye, öğrencilerin meslek seçimlerinde ve kariyer planlamalarında kritik rol oynuyor.

Toplam 35 milyon liralık hibe desteğiyle kurulan tesiste, elektronik tasarım ve ölçüm alanları, CNC cihazları, CNC routerlar, lazer kesim makineleri, 3D yazıcılar, torna ve freze cihazları yer alıyor. Genç yetenekler bu modern altyapı sayesinde sadece teorik bilgiyle kalmayıp, robotik tasarımlar ve dron uçaklar geliştirerek projelerini prototiplere dönüştürüyor.

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- "Gençlerimizin TEKNOFEST gibi tüm proje yarışmalarına hazırlık yapmalarını sağlıyoruz"

Amasya Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yurtçu, AA muhabirine, hem üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere hem de ortaokul ve lise düzeyindeki gençlere atölyenin kapılarını açtıklarını belirtti.

Atölyenin Amasya Üniversitesi Araştırma Destek Koordinatörlüğü tarafından projelendirilerek hayata geçirildiğini anlatan Yurtçu, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz ve TÜBİTAK tarafından desteklenerek 35 milyonluk bir hibe oluşturulmuştur. Atölyemizde öğrencilerimizin kendi kariyerlerini geliştirebilmeleri açısından onları desteklemek, gelecekte edinecekleri meslekleri tanıtmak ve ufuklarını açmak amacını güdüyoruz. Gençlerimizin TEKNOFEST gibi tüm proje yarışmalarına hazırlık yapmalarını sağlıyoruz. Onları hem malzeme hem makine hem de ekipman açısından destekliyoruz. Projelerini tasarlamalarını, ilk başta 3D tasarım yaparak bunu koda çevirmelerini, ardından atölyemizde var olan lazer CNC ve 3D yazıcılar sayesinde elle dokunabilecekleri prototip ürünlere dönüştürmelerini sağlıyoruz. Buraya ziyarete gelen öğrencilerimiz geleceklerini atölyemizde şekillendiriyor."

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- "Burada gelecek planımızı yavaş yavaş yapmış oluyoruz"

Atölyeyi ziyaret eden ve düzenlenen kamplara katılan fen lisesi öğrencisi Gülden Tunç, "Bizim gibi proje yapmaya meraklı öğrenciler olarak hem bir arada vakit geçirdik hem de el aletlerinin, 3 boyutlu yazıcıların ve freze CNC gibi cihazların nasıl kullanıldığını öğrendik. Üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu projeleri inceleyip bu alandaki merakımızı giderdik. Açıkçası burada geleceğimizi bir nebze şekillendirmiş, gelecek planımızı yavaş yavaş yapmış oluyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Esmanur Başar ise kursların kendilerine büyük bir vizyon kattığını vurgulayarak, "Burada torna makinesinden 3D yazıcılara kadar birçok makineyi öğrenme şansımız oldu. Projeler geliştirmek için ileride kullanabileceğimiz bir sürü fikir elde ettik. Geleceğimizi burada şekillendirebiliyoruz, bence bizim için çok büyük bir imkan." ifadelerini kullandı.