Amasya Valisi Bakan halk günü buluşmasında vatandaşları dinledi

Vatandaşların sorun ve taleplerinin çözümü noktasında gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirten Vali Bakan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı ve etkin şekilde yürütülmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Bakan, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

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