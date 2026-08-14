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        Amasya'da polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kuran kursundaki öğrencileri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Amasya'da polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kuran kursundaki öğrencileri bilgilendirdi.

        Ekipler cami ve kuran kurslarını ziyaret ederek 305 öğrenciyi akran zorbalığı ile mücadele ve kişisel güvenlik ve korunma yöntemleri konularında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

        Ekiplerin kent genelinde bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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