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        Amasya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi 75 yaşındaki Bayram İlhan, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 18:59 Güncelleme:
        Amasya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya’nınMerzifon ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi 75 yaşındaki Bayram İlhan, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Samsun’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden İlhan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi’ne getirildi.

        Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        İlhan’ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında askeri törenle defnedildi.

        Törene, gazinin yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, askeri personel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



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