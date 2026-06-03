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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçeye bağlı İmirler ve Kılıçaslan köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçeye bağlı İmirler ve Kılıçaslan köylerini ziyaret etti.

        Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Bayram Koca ve kurum müdürleri katıldı.

        Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güneş, köylerin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Güneş, ilgili kurum müdürleriyle birlikte çeşitli incelemelerde bulundu.

        Ziyaret, vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.



        Galeri
        Galeri

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