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        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Cennet hurması Amasya'da elma ve kiraza alternatif oldu: Bin 500 ton rekolte bekleniyor

        Cennet hurması Amasya'da elma ve kiraza alternatif oldu: Bin 500 ton rekolte bekleniyor

        Amasya'da son yılların en dikkat çeken meyvesi olan cennet hurması daha az masrafla üretim yapılması nedeniyle elma ve kirazın alternatifi olarak gösteriliyor. Misket elmasıyla ünlü şehirde bu meyveye göre zirai mücadelesinin azlığı, kiraza göre de hasadının kolaylığı nedeniyle üreticinin gözbebeği olup dalında kilosu 15 TL ile 20 TL arasında fiyatlarda satılan cennet hurmasından bu yıl yaklaşık bin 500 ton rekolte bekleniyor. Üreticilerin 'sarı altın' dediği şifa deposu meyve kurutulduğunda fiyatı katlanarak satılabiliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Cennet hurması Amasya'da elma ve kiraza alternatif oldu: Bin 500 ton rekolte bekleniyor

        Amasya'da son yılların en dikkat çeken meyvesi olan cennet hurması daha az masrafla üretim yapılması nedeniyle elma ve kirazın alternatifi olarak gösteriliyor. Misket elmasıyla ünlü şehirde bu meyveye göre zirai mücadelesinin azlığı, kiraza göre de hasadının kolaylığı nedeniyle üreticinin gözbebeği olup dalında kilosu 15 TL ile 20 TL arasında fiyatlarda satılan cennet hurmasından bu yıl yaklaşık bin 500 ton rekolte bekleniyor. Üreticilerin ‘sarı altın' dediği şifa deposu meyve kurutulduğunda fiyatı katlanarak satılabiliyor.

        Diğer meyvelere alternatif: Elma gibi ilaçlanmıyor, kiraz kadar zor toplanmıyor

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        Fındıklı Mahallesi'ndeki bahçesinde 700 hurma ağacı bulunan emekli öğretmen Ramazan Yıldız, "Cennet hurması hakikaten ‘sarı altın' dediğimiz bir meyve. Çok fazla masrafı olmuyor. Elma gibi 12 sefer ilaç atmanıza gerek yok. Toplaması da kiraz kadar zor değil. Onun için bu meyvenin ağacını herkese tavsiye ediyoruz. Fiyatı şu an 18 TL, 20 TL diyoruz. Ama eriğin, şeftalinin hiç satılmadığı bir ortamda bunun satılması bile bizim için büyük bereket" dedi.

        Tam bir şifa deposu

        Çiğdemlik köyünden Ahmet İnce de, özellikle A vitamini ve doğal şeker zengini cennet hurmasının kurutulduğunda fiyatının katlanarak satılabildiğini belirterek "Tam bir şifa deposudur. Yaş, kuru tüketilebilir. Kurusunun alışkanlık yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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        Hasada besmele ile başlangıç

        Meyve diyarı şehirde mikroklima özelliğine sahip bölgelerden Fındıklı köyündeki bahçede gerçekleştirilen hasatta besmele çekip hurma toplayan Amasya Valisi Önder Bakan ise, "Bu sene Allah'a şükür çok bereketli bir yıl yaşıyoruz. Yaklaşık bin 400 dekar kadar ekili alanımız var. Verimli olduğu zaman yaklaşık bin 500 ton hurma çıkıyor" şeklinde konuştu.

        Kurutma tesisi yapılacak

        Önceki yıllarda fidan dağıtılarak desteklenen yöredeki üreticilerin gelirinin artması için kurutma tesisi kurulmasının değerlendirildiğine değinen Vali Bakan, "Cennet hurmasının kurutularak pazara sevk edilmesi noktasında çalışma yapıp civar köylerimizde daha değerli hale gelmesi, daha fazla katma değer sağlaması için gerekli çalışmalarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

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        Hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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