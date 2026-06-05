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        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Amasya'da konuştu:

        CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Bizim kendi adımıza hiçbir beklentimiz olmadı, olmayacak ama kişisel beklentilerin bu millete bir hezimet daha yaşatmasına izin vermeyeceğim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 23:28 Güncelleme:
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        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Amasya'da konuştu:

        CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Bizim kendi adımıza hiçbir beklentimiz olmadı, olmayacak ama kişisel beklentilerin bu millete bir hezimet daha yaşatmasına izin vermeyeceğim." dedi.

        Özel, Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen programın ardından Amasya'ya giderken, Taşova ilçesinde yol kenarında kendisini bekleyen partililerle bir araya geldi.

        Daha sonra Amasya'nın Pirinççi Mahallesi'nde partililerle bir araya gelen Özel, yaptığı konuşmada, TBMM'ye ve Anıtkabir'e yaptıkları yürüyüşte ve bayramlaşma programında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        Bambaşka bir gecede bambaşka duygularla Amasya'da olduklarını dile getiren Özel, "Elbette kızgınlığınızı, öfkenizi anlıyorum ancak bizim bu öfkeyi dirence, mücadeleye, kararlılığa çevirip, öfke sözlerini umut ve kararlılık sözlerine dönüştürüp kurulan kumpası altüst edip, hesapları bozup hep birlikte iktidara yürümemiz lazım. Bunun için öfke sözleri yerine umut ve kararlılık sözlerini istiyorum. İktidar, iktidar, iktidar." ifadesini kullandı.

        Özel, hep birlikte emekliyi, emekçiyi, işçiyi, çiftçiyi ve bilhassa gençlerin geleceğini kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bizim kendi adımıza hiçbir beklentimiz olmadı, olmayacak ama kişisel beklentilerin bu millete bir hezimet daha yaşatmasına izin vermeyeceğim. Bunun için birlikte mücadeleye, bu gece olduğu gibi nerede olmanız gerekiyorsa orada olmaya var mısınız? Birlikte yürüyecek miyiz? Birlikte başaracak mıyız? O zaman bütün Türkiye görsün Amasya'nın güzelliğini, hepinizi çok seviyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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