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        Devlet desteğiyle çilek üretimine başladı, talebe yetişemiyor

        MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çiftçilik yapan Alpaslan Gedik, devlet desteğiyle başladığı çilek yetiştiriciliğinde üretim alanını 3 dekara çıkararak çevre il, ilçe ve köylerden gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Devlet desteğiyle çilek üretimine başladı, talebe yetişemiyor

        MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çiftçilik yapan Alpaslan Gedik, devlet desteğiyle başladığı çilek yetiştiriciliğinde üretim alanını 3 dekara çıkararak çevre il, ilçe ve köylerden gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

        Ovabaşı köyünde yaklaşık 7 yıl önce çilek yetiştirmeye karar veren Gedik, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde, Amasya İl Özel İdaresinin desteğiyle yüzde 75 hibe desteğinden yararlanarak ilk çilek bahçesini kurdu.

        İlk etapta 1 dekarlık alanda üretime başlayan Gedik, çileğin diğer tarla ürünlerine göre daha yüksek katma değer sağladığını görünce üretim alanını zamanla 3 dekara çıkardı.

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        Gedik, AA muhabirine, çilek yetiştiriciliğine başlamasında devlet desteğinin önemli rol oynadığını söyledi.

        Destek sayesinde yüksek kurulum maliyetine katlanmadan üretime başladıklarını belirten Gedik, "Yaklaşık 7 yıl önce başladık. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün öncülüğünde ve Amasya İl Özel İdaresinin yüzde 75 hibe desteğiyle ilk bahçemizi kurduk. İlk olarak 1 dekarda başladık. Daha sonra çileğin katma değeri yüksek bir ürün olduğunu gördük ve talep de artınca bahçemizi 3 dekara çıkardık." dedi.

        Çileğin küçük alanda yüksek gelir sağlayabildiğine dikkati çeken Gedik, sezon boyunca dekar başına yaklaşık 7 ton ürün aldıklarını ifade etti.

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        Gedik, "Şu anda çileğin satış fiyatı yaklaşık 150 lira. Diğer tarla bitkilerine göre daha küçük bir alanda üretim yapılmasına rağmen daha yüksek gelir elde edilebiliyor. Bu nedenle üretimimizi artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Ürettikleri çileklere çevre il, ilçe ve köylerden yoğun talep olduğunu anlatan Gedik, sipariş üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

        Gedik, "Çevremizden çok ciddi talep var. Komşularımızın yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden de sipariş alıyoruz. Siparişleri not alarak çalışıyoruz. Her yıl yaklaşık 1 ton siparişi karşılayamadan sezonu kapatıyoruz. Taleplere yetişemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Üretim alanını gelecek yıllarda daha da büyütmeyi hedeflediğini söyleyen Gedik, "Devletimizden Allah razı olsun. Verilen destek sayesinde bu işe başladık ve çok memnunuz. Fazla bir bahçe kurulum maliyetimiz olmadı. Üretime bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah bahçemizi daha da büyüterek üretimimizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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