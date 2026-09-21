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        Göynücek'te eğitim faaliyetleri yerinde incelendi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri yerinde incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Göynücek'te eğitim faaliyetleri yerinde incelendi

        Amasya'nın Göynücek ilçesinde eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri yerinde incelendi.

        Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman ve İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Şaziye Nihal Kulakaç Pelit, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

        Okulları gezerek sınıflarda incelemelerde bulunan Kaymakam Akman, önce Göynücek 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ardından Şehit Erkan Karaçoban Çok Programlı Anadolu Lisesine ziyaretler gerçekleştirdi.

        Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından öğretmen kadrosuyla yapılan toplantıda okulların mevcut durumu, fiziki yapısı, ihtiyaçları ve öğrencilerin eğitim süreçleri ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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