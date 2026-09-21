Göynücek'te eğitim faaliyetleri yerinde incelendi

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından öğretmen kadrosuyla yapılan toplantıda okulların mevcut durumu, fiziki yapısı, ihtiyaçları ve öğrencilerin eğitim süreçleri ele alındı.

Okulları gezerek sınıflarda incelemelerde bulunan Kaymakam Akman, önce Göynücek 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ardından Şehit Erkan Karaçoban Çok Programlı Anadolu Lisesine ziyaretler gerçekleştirdi.

Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman ve İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Şaziye Nihal Kulakaç Pelit, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla öğretmenlerle bir araya geldi.

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