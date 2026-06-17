Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Kaymakam Şafak Gürçam Türkiye şampiyonu kriket takımını ödüllendirdi

        Kaymakam Şafak Gürçam Türkiye şampiyonu kriket takımını ödüllendirdi

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, 2025 yılının ardından 2026 yılındaki Okul Sporları Genç Kızlar kategorisinde ikinci kez Türkiye Şampiyonu olan Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kriket Kız Takımı'nı ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Kaymakam Şafak Gürçam Türkiye şampiyonu kriket takımını ödüllendirdi

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, 2025 yılının ardından 2026 yılındaki Okul Sporları Genç Kızlar kategorisinde ikinci kez Türkiye Şampiyonu olan Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi Kriket Kız Takımı'nı ödüllendirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan törende, şampiyonluk kupasını kendisine takdim eden sporcuları ödüllendiren Kaymakam Gürçam, sportif alanda 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğunu elde etme başarısı gösteren takım sporcularını, antrenör ve okul idaresi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü tebrik etti.

        Gürçam, yaptığı konuşmada her zaman maddi ve manevi destek verdikleri tüm öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da yeteneklerini göstererek başarı elde etmelerini ve ilçeyi bu alanlarda üstün başarılarla temsil etmelerini çok kıymetli gördüklerini söyledi.


        Bu doğrultuda kriket sporunda bir kez daha üstün bir başarı ortaya koyarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonluğunu elde eden kriket kız takımı ile büyük gurur duyduklarını ifade eden Gürçam, "Her alanda donanımlı şekilde hayata hazırlanmaları adına verdiğimiz destek ve katkılarımız sürecek. Başarılarıyla büyük sevinç duyduğumuz kız kriket takımımızı tekrar tebrik eder bu başarılarının artarak devam etmesini canıgönülden dilerim." dedi.

        Zonguldak'ta 12-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan yarışmalarda okulun kriket genç kız takımının Türkiye şampiyonluğunu kazandığını, aynı kriket kız takımının 2025 yılında da yine Türkiye şampiyonluğunu elde ettiğini hatırlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise Kaymakam Şafak Gürçam'a destek ve temennileri için teşekkür etti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Sandıklarda miras gibi saklı bohçalar gün yüzüne çıktı: En eskisi 200 yıllı...
        Sandıklarda miras gibi saklı bohçalar gün yüzüne çıktı: En eskisi 200 yıllı...
        Amasya'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Amasya'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
        Taşova Kaymakamı Kartal başarılı sporcularla bir araya geldi
        Taşova Kaymakamı Kartal başarılı sporcularla bir araya geldi
        Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması kamerada
        Amasya'da oyun aletinin lunapark çalışanına çarpması kamerada
        Merzifon'da kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
        Merzifon'da kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
        Lunaparkta 'ranger'ın operatöre çarptığı kaza kamerada
        Lunaparkta 'ranger'ın operatöre çarptığı kaza kamerada