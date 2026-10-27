Merzifon'da Okul Güvenlik Toplantısı yapıldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında Okul Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin okul içinde ve okul çevresinde güvenliğinin sağlanması, karşılaşılabilecek risklerin önlenmesi ve alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü.

Karaaslan, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmelerinin öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, ilgili kurumların ve okul yönetimlerinin koordinasyon içerisinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

REKLAM

Toplantı, okul yöneticilerinin güvenlik süreçlerinde dikkat etmesi gereken hususlar, okul çevresinde alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler ile güvenlik birimleri ve eğitim kurumları arasında yürütülecek iş birliği ve koordinasyonun önemine ilişkin konuların görüşülmesin ardından sona erdi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve okul müdürleri katıldı.