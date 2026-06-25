Taşova'da çocuk şenliği düzenlendi

Amasya’nın Taşova ilçesinde İyilik Hareketi Derneği tarafından çocuklar için şenlik düzenlendi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte bir araya gelen çocuklar, palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.





Programda çocuklara Osmanlı şerbeti, pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi.



İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.





Çocukların yaz dönemini spor, Kur'an ve eğitim kurslarıyla verimli geçirmelerini temenni eden Özdemir, "Vatana, millete hayırlı güzel çocukları burada görmek bizler için ayrı bir güzellik. Önemli olan neyi paylaştığınız değil, kimle paylaştığınızdır. Allah evlatlarınızla güzellikleri paylaşmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.



Etkinlik, çocukların eğlenceli aktiviteleriyle sona erdi.







