5. Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali başlıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 5. Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, festivalin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ilçede 40'ın üzerinde tropikal meyve türünün yetiştirildiğini söyledi.

Temel hedeflerinin Alanya'yı ulusal ve uluslararası alanda bir marka haline getirmek olduğunu ifade eden Özçelik, "Karayipler'den Alanya'ya Tropik Bir Hikaye" temasıyla düzenlenen festivalin, diplomatik, kültürel ve gastronomik etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Festival kapsamında Guatemala, Nikaragua ve Panama büyükelçilerinin katılımıyla diplomatik ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Stantlarda bu ülkelerin kültürleri ve tropikal ürünleri tanıtılacak.

REKLAM

Ayrıca Yeni Alanyalılar Platformu bünyesindeki Filipinler ve Kazakistan toplulukları da Alanya'nın tropikal meyveleriyle hazırladıkları özgün lezzetleri sunacak.

Üç gün sürecek organizasyonda en ağır avokado, en lezzetli avokadolu çomaç ve en uzun portakal kabuğu soyma yarışmaları gerçekleştirilecek.