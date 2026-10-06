Küresel uzay rekabeti ve kurumsal esneklik Uluslararası Uzay Kongresi'nde ele alındı

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, küresel arenada ortaklıklar kurmanın rekabet gücü açısından kilit bir rol oynayacağına inandıklarını belirterek, "Nihai hedefimiz sadece Türkiye iç pazarında yer alan bir oyuncu olmak değil, küresel rekabet gücü elde edebilmek için küresel pazarda da varlık göstermemiz gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansının