Astronotlar Antalya'da golf oynadı
Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında kente gelen astronotlar, golf sahasında bir araya gelerek hünerlerini sergiledi.
Giriş: 06.10.2026 - 14:04 Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında kente gelen astronotlar, golf sahasında bir araya gelerek hünerlerini sergiledi.
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