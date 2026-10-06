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        Astronotlar Antalya'da golf oynadı

        Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında kente gelen astronotlar, golf sahasında bir araya gelerek hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Astronotlar Antalya'da golf oynadı

        Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında kente gelen astronotlar, golf sahasında bir araya gelerek hünerlerini sergiledi.

        Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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