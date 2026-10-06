Alanya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Mehmet Ali Ş. (37) idaresindeki 14 APP 732 plakalı otomobil, Oba Mahallesi Atatürk Caddesi Mesut Otel önünde Harun G. (25) yönetimindeki 56 ABD 252 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Harun G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu Asia M. (34) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Asia M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
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