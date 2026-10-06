Serik'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çınaraltı Meydanı'nda Ş.E.S. idaresindeki 07 BRV 104 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 APL 833 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ş.E.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Z.İ. yaralandı.

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