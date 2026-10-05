Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, IAC 2026'nın açılışında konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz, uzay bilimi ve teknolojilerinin her alanında yetkinliklerimizi geliştirerek milli hak ve menfaatlerimizi korumak, uzayın sunduğu imkanları barışçıl amaçlarla ülkemizin ve tüm insanlığın refahı için değerlendirmektir." dedi.

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