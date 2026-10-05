Antalya'da kadınların ürettiği ürünler kışın tüketiciyle buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kadın kooperatiflerine tahsis ettiği üretim alanlarında hazırlanan kışlık ürünler, tüketiciyle buluşturuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınların üretime daha fazla katılımını sağlamak, istihdam olanaklarını artırmak ve aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla desteklenen kadın kooperatifleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kış aylarında tüketilmek üzere erişte, tarhana, salça, reçel ve turşu gibi ürünlerin yanı sıra el emeğiyle hazırlanan çeşitli ürünler, kooperatiflere tahsis edilen satış noktalarında kent sakinlerine sunuluyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Gıda Mühendisi Meltem Uz, hazırlıklardaki temel amaçlarının yaz aylarında uygun fiyatlı ve kaliteli şekilde temin edilen meyve ve sebzeleri doğru koşullarda değerlendirerek, kış aylarına taşımak olduğunu belirtti.

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Ürünlerin doğal ve sağlıklı koşullarda hazırlanmasına özen gösterdiklerini aktaran Uz, "Üretimlerimizi herhangi bir katkı ve koruyucu madde kullanmadan gerçekleştiriyoruz. Ürünlerin besin değerlerinin korunmasına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

ANTKOR Ekolojik Armoni Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Hayriye Alimoğlu da ürünlerin Korkuteli'deki kadınlarla birlikte hazırlandığını ve internet üzerinden de satışa sunulan yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturduklarını kaydetti.