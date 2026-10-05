Bakan Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında fuar alanının açılışını yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında oluşturulan fuar alanını Türkiye pavilyonunun önünde kurdele keserek açtı.
Giriş: 05.10.2026 - 13:34 Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında oluşturulan fuar alanını Türkiye pavilyonunun önünde kurdele keserek açtı.
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